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НовостиПроисшествия12 января 2023 14:46

В Краснодаре полиция проводит проверку после убийства мужчиной кошки во время видеозвонка

Обстоятельства происшествия устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства произошедшего выясняются Фото из архива КП

Обстоятельства произошедшего выясняются Фото из архива КП

В Краснодаре полиция проводит проверку после убийства мужчиной кошки во время видеозвонка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Информацию о зверском поступке опубликовала в соцсетях местная жительница. Бывший муж женщины 21 декабря разговаривал с ней по видеосвязи. Во время конфликта с бывшей супругой мужчина взял нож и расправился с кошкой. При этом момент убийства увидели дети.

Автор публикации добавила к публикации фрагмент видеозвонка. Полиция организовала проверку после убийства животного.

- Сотрудники зарегистрировали данный факт противоправной деятельности. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и задержанию злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мы не стали публиковать это жуткое видео. Его можно посмотреть в нашем Телеграм-канале.