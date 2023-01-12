Вопросы от жителей Анапы уже отрабатываются. Фото: t.me/anapaofficial

Обращения жителей Анапы, поступившие на «Прямую линию» губернатора, уже отрабатываются. Об этом рассказал мэр города.

- Практика общения с жителями уже доказала свою эффективность. В этом году в рамках «Прямой линии» поступило несколько сотен обращений анапчан, - сообщл Василий Швец.

Уточняется, что все обращения взяли в работу. Их будут контролировать на протяжении всего срока исполнения.

Во время «Прямой линии» наибольшее количество вопросов относилось к сфере ЖКХ. Далее людей интересовала архитектура и градостроительство. Также социальное обеспечение и транспортное обслуживание.