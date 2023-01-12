Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара поднимать не будут

В Краснодаре не поднимут стоимость проезда в общественном транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях не будут поднимать. При этом цены в маршрутках могут немного вырасти.

- Коммерческий перевозчик уведомляет организатора перевозок в лице департамента транспорта и дорожного хозяйства о поднятии тарифа. Он обслуживает маршрут по нерегулируемому тарифу и самостоятельно может вносить изменение, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Уточняется, что Федеральная антимонопольная служба утверждает и контролирует тарифы коммерческих перевозчиков.

На данный момент общественный транспорт МУП «КТТУ» стоимость проезда не повышает.