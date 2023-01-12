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НовостиОбщество12 января 2023 15:45

Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара поднимать не будут

Федеральная антимонопольная служба контролирует тарифы
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре не поднимут стоимость проезда в общественном транспорте

В Краснодаре не поднимут стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях не будут поднимать. При этом цены в маршрутках могут немного вырасти.

- Коммерческий перевозчик уведомляет организатора перевозок в лице департамента транспорта и дорожного хозяйства о поднятии тарифа. Он обслуживает маршрут по нерегулируемому тарифу и самостоятельно может вносить изменение, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Уточняется, что Федеральная антимонопольная служба утверждает и контролирует тарифы коммерческих перевозчиков.

На данный момент общественный транспорт МУП «КТТУ» стоимость проезда не повышает.