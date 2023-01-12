Пострадавшие подъезды дома в Ейске заново отстроят до 1 ноября. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейске пострадавшие после падения СУ-34 подъезды дома заново отстроят до 1 ноября. Такой срок обозначили на «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева.

- Дом отремонтируют. Он будет таким же прочным и теплым. Вопрос только по срокам. В феврале вы приступаете к строительству. К 1 ноября должны квартиры передать, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что восстановительные работы разделили на два этапа. Первый включал демонтаж аварийных конструкций. Его уже завершили. На данный момент рабочие вывозят строительный мусор.

Планируется, что в феврале перейдут ко второму этапу. Он будет включать строительство подъездов и квартир в их же планировках на момент ЧС.

Квартиры сдадут в предчистовой отделке. Людям выплатят компенсации на ремонт – более 10 тысяч рублей на 1 кв. метр жилья.