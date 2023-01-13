Узнали, где будут отключения света в Сочи 13 января 2023 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 13 января не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- Света не будет на улицах: Ялтинская, Ушинского, 50 лет СССР. Также в селе Бестужевское на улицах Главная, Пензенская, Большая, СНТ «Ромашка», «Магнолия», «Звездочка», «Солнечное», «Кипарис», «Родничок», «Серпантин», «Ветеран ЖБИ», «Строитель», «Луч», «Луч-1», «Луч-3», Лесовод, Лесовод-2, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что электроэнергии не будет и на улицах: Лазурная долина, Красная, Альпийская, Просвещения, Ульянова, 8 марта, Крупской, Гвардейская и в переулках Ряжский и Богдана Хмельницкого.