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НовостиОбщество12 января 2023 23:01

Учителей Адыгеи познакомили с новыми методиками подготовки к ГИА

Для преподавателей русского языка и литературы провели семинар
Мария ЧАЛАЯ
Учителей познакомили с новыми методиками подготовки к ГИА. Фото: Телеграм-канал Минобрнауки РА.

Учителей познакомили с новыми методиками подготовки к ГИА. Фото: Телеграм-канал Минобрнауки РА.

Учителей Адыгеи познакомили с новыми методиками подготовки к ГИА. Для преподавателей русского языка и литературы провели семинар. Он состоялся в Адыгейском республиканском институте повышения квалификации.

- Педагоги изучили теоретические аспекты экспресс-подготовки. Также они выполнили практические задания для закрепления полученных знаний, - сообщили в министерстве образования и науки Адыгеи.

Уточняется, что с методиками экспресс-подготовки слушателей ознакомила заведующая кафедрой филологического образования и родных языков Института развития образования Республики Удмуртия Вера Сергеева.