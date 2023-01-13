Учителей познакомили с новыми методиками подготовки к ГИА. Фото: Телеграм-канал Минобрнауки РА.

Учителей Адыгеи познакомили с новыми методиками подготовки к ГИА. Для преподавателей русского языка и литературы провели семинар. Он состоялся в Адыгейском республиканском институте повышения квалификации.

- Педагоги изучили теоретические аспекты экспресс-подготовки. Также они выполнили практические задания для закрепления полученных знаний, - сообщили в министерстве образования и науки Адыгеи.

Уточняется, что с методиками экспресс-подготовки слушателей ознакомила заведующая кафедрой филологического образования и родных языков Института развития образования Республики Удмуртия Вера Сергеева.