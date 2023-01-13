В Краснодаре четыре улицы Прикубанского округа остались без света из-за аварии

Жители четырех улиц Прикубанского округа Краснодара остались без света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители четырех улиц Прикубанского округа Краснодара остались без света. Отключение произошло в связи с аварией.

- Из-за повреждений на линии 6-10 кВ, отключилась МВ 10 кВ на ПС АН-305, отключено семь трансформаторных подстанций., - сообщили в городской ЕДДС.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», без электричества находятся следующие улицы: Московская, Ростовское шоссе, Автомобильная, Тополиная. На месте работают специалисты.