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НовостиОбщество12 января 2023 23:34

В Краснодаре четыре улицы Прикубанского округа остались без света из-за аварии

Приблизительное время восстановления подачи электроэнергии уточняется
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жители четырех улиц Прикубанского округа Краснодара остались без света

Жители четырех улиц Прикубанского округа Краснодара остались без света

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители четырех улиц Прикубанского округа Краснодара остались без света. Отключение произошло в связи с аварией.

- Из-за повреждений на линии 6-10 кВ, отключилась МВ 10 кВ на ПС АН-305, отключено семь трансформаторных подстанций., - сообщили в городской ЕДДС.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», без электричества находятся следующие улицы: Московская, Ростовское шоссе, Автомобильная, Тополиная. На месте работают специалисты.