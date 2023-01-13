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НовостиОбщество13 января 2023 3:51

Погода в Адыгее 13 января 2023: ожидается ясный день

В Адыгее 13 января температура воздуха ночью опустится до -7 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 13 января 2023

Узнали, какой будет погода в Адыгее 13 января 2023

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 13 января 2023 года.

В Адыгее 13 января сохранится ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем повысится до +6 градусов. Ветер северный, 1 м/с. Ночью температура опустится до -7 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.

В Лаго-наки также ожидается безоблачная погода. Днем в горной части республики воздух прогреется до + 10 градусов. Ветер восточный, северо-востоный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 2м/с.