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НовостиОбщество13 января 2023 4:14

Ансамбль «Ащэмэз» из Адыгеи получил звание заслуженного коллектива народного творчества

Звание присвоено приказом Минкультуры России
Валерия ГОДОВНИКОВА
Народный коллектив неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Народный коллектив неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Ансамбль «Ащэмэз» из Адыгеи получил звание заслуженного коллектива народного творчества. Коллектив неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей.

- «Ащэмэз» прошел долгий и интересный путь - от школьного самодеятельного кружка до звания народного, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», основная задача ансамбля - сохранение адыгской песни. Исполнители своим творчеством передают народную культуру республики в массы..