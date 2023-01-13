Народный коллектив неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Ансамбль «Ащэмэз» из Адыгеи получил звание заслуженного коллектива народного творчества. Коллектив неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей.

- «Ащэмэз» прошел долгий и интересный путь - от школьного самодеятельного кружка до звания народного, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», основная задача ансамбля - сохранение адыгской песни. Исполнители своим творчеством передают народную культуру республики в массы..