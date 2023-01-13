Пять очистных сооружений реконструируют в Сочи

Новый комплекс появится в микрорайоне Якорная Щель. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи планируют реконструировать пять очистных сооружений до конца 2025 года. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил выполнить модернизацию «Бзугу», «Адлер», «Дагомыс», «Лазаревское» и «Магадан».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, помимо реконструкции очистных сооружений, на курорте планируют построить новый комплекс. Он появится в микрорайоне Якорная Щель. Также администрация планирует улучшить систему водоотведения в Центральном районе Сочи.

- В соответствии с дорожной картой инженерные изыскания по всем проектам модернизации канализационных очистных сооружений в Сочи планируется завершить до марта текущего года, - заявила заммэра Сочи Юрия Цицкиева.