В Адыгее начнут изготавливать умные телевизоры в рамках импортозамещения

Адыгея займется производством собственных телевизоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее начнут изготавливать умные телевизоры. Компания получила поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

- Предприятие выходит на рынок с новым продуктом, а именно - телевизорами, сборка которых будет полностью осуществляться на территории Республики Адыгея, - рассказали в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», реализовывать данный проект будет компания из аула Тахтамукай. На данный момент она занимается производством полуавтоматических стиральных машин бюджетного класса.