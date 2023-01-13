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НовостиОбщество13 января 2023 4:38

В Адыгее начнут изготавливать умные телевизоры в рамках импортозамещения

Сборка будет полностью проходить на территории республики
Валерия ГОДОВНИКОВА
Адыгея займется производством собственных телевизоров

Адыгея займется производством собственных телевизоров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее начнут изготавливать умные телевизоры. Компания получила поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

- Предприятие выходит на рынок с новым продуктом, а именно - телевизорами, сборка которых будет полностью осуществляться на территории Республики Адыгея, - рассказали в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», реализовывать данный проект будет компания из аула Тахтамукай. На данный момент она занимается производством полуавтоматических стиральных машин бюджетного класса.