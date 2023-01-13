Краснодар вернет в собственность более 15,5 гектаров участков

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Мэрия Краснодара возвращает в муниципальную собственность земельные участки, которые не используются по целевому назначению. В 2023 году эта работа будет продолжена. В плана передать городу 11,4 гектаров.

- Сейчас в производстве арбитражных судов и судов общей юрисдикции находится 29 исков. Также планируется возвратить из чужого незаконного владения в собственность около 4,3 га земельных участков, - сообщили в мэрии.

После возвращения земель на их месте создадут новые парки и скверы, возведут социальные объекты, а в некоторых районах построят дороги.

В 2022 году через суд Краснодар вернул в муниципальную собственность 51 земельный участок общей площадью почти 61,65 гектаров.

Кроме этого, продолжится судебная работа по взысканию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом. Также мэрия займется приемом бесхозяйных водопроводных и сетей освещения в муниципальную собственность общей протяжённостью 26 907 метров.