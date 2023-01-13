В Майкопе ярмарки выходного дня заработают 14 и 15 января

Торговые точки будут открыты с 7 до 14 часов Фото: Иван Макеев

В Майкопе 14 и 15 января заработают ярмарки выходного дня. Торговые точки будут открыты с 7 до 14 часов. Местные жители и гости республиканской столицы смогут приобрести продукты по сниженным ценам.

- В субботу, 14 января, ярмарочные ряды будут работать по улицам Советской (от Победы до переулка Красноармейского) и Димитрова (от Чкалова до Юннатов), - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

В воскресенье торговые ряды откроются по улице Советской. Посетителям будут представлены молочные, мясные и хлебобулочные изделия. А также овощи, фрукты и многое другое.