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НовостиОбщество13 января 2023 5:25

В Майкопе ярмарки выходного дня заработают 14 и 15 января

Посетители смогут приобрести продукты по сниженной стоимости
Валерия ГОДОВНИКОВА
Торговые точки будут открыты с 7 до 14 часов

Торговые точки будут открыты с 7 до 14 часов

Фото: Иван Макеев

В Майкопе 14 и 15 января заработают ярмарки выходного дня. Торговые точки будут открыты с 7 до 14 часов. Местные жители и гости республиканской столицы смогут приобрести продукты по сниженным ценам.

- В субботу, 14 января, ярмарочные ряды будут работать по улицам Советской (от Победы до переулка Красноармейского) и Димитрова (от Чкалова до Юннатов), - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

В воскресенье торговые ряды откроются по улице Советской. Посетителям будут представлены молочные, мясные и хлебобулочные изделия. А также овощи, фрукты и многое другое.