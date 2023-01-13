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НовостиОбщество13 января 2023 5:43

На Кубани 900 работников соцсферы получили по 1 млн рублей на ипотеку

Жительницы региона поблагодарила губернатора за такую меру поддержки
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 900 работников соцсферы получили по 1 млн рублей на ипотеку. Новая мера поддержки действует с 2022 года. Местные жители в ходе прямой линии поблагодарили губернатора за такие возможности на Кубани.

- Раньше врачи и учителя могли получить меры поддержки от государства по другим программам. Для социальных работников такая программа появилась впервые. Это уникальная возможность приобрести жилье, работая пусть не на самой престижной должности, но выполняя тоже очень важную и нужную работу, - сказала в прямом эфире Светлана Филипских.

Женщина отметила, что на сертификат ей удалось купить дом.