Уходивший от погони житель Адыгеи сбил сотрудника полиции и провез его на капоте

Обвиняемый подробно рассказал о совершенном преступлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уходивший от погони 44-летний житель Адыгеи сбил сотрудника полиции и провез его на капоте. Мужчина подробно рассказал о совершенном преступлении.

- Обвиняемый около полуночи 4 ноября 2022 года, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21113 в Майкопе на улице Герцена, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, начал движение по проезжей части, несмотря на то, что один из сотрудников находился перед транспортным средством, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Мужчина начал резкий разворот и сбросил полицейского с капота на землю. Следователями собрана достаточная база доказательств. Дело передано прокурору для решения обвинительного заключения.