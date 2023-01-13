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НовостиОбщество13 января 2023 6:18

Схему газоснабжения разработают в Сочи до конца 2023 года

Газификация стала одним из главных направлений
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего к газу подключили не менее 300 объектов. Фото: администрация Сочи

Всего к газу подключили не менее 300 объектов. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют разработать схему газоснабжения. Ее полностью завершат до конца 2023 года. Кстати, в прошлом года тема газификации стала одним из главных направлений. Администрация проводила газ во многие дома курорта.

— Программа догазификации будет расширена для строительства новых сетей к социальным объектам. Это новые возможности для города, — написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2022 году в Сочи проложили около 20 километров сетей. Всего к газу подключили не менее 300 объектов.