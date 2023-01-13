Глава Адыгеи поздравил журналистов с Днем российской печати

День российской печати отмечают с 1991 года Фото: Иван МАКЕЕВ

По всей стране 13 января празднуется День российской печати. Глава Адыгеи поздравил журналистов с профессиональным праздником.

- Профессия журналиста не бывает рутинной. Посвятив жизнь этой интересной, очень важной, но ответственной профессии, требующей максимальной отдачи и преданности избранному делу, вы выполняете важную социальную миссию, - написал глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. - Вы информируете свою аудиторию о значимых событиях, помогаете держать руку на пульсе времени, формируете общественное мнение и нравственные устои.

Мурат Кумпилов выразил слова благодарности сотрудникам СМИ за их работу. А также пожелал крепкого здоровья и творческих успехов.