Жители четырех населенных пунктов Адыгеи остались без света из-за ремонтных работ

Временное отключение электричества будет происходить в течение семи часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители четырех населенных пунктов Майкопского района Адыгеи временно остались без света. Отключение электроэнергии производят из-за ремонтных работ.

- В промежутке времени с 9 до 16 часов в связи с производством неотложных работ в режиме безопасности возможны локальные ограничения подачи электричества, - рассказали в пресс-службе Адыгейских электросетей.

В поселке Тульском частичное отключение электроэнергии затронет улицы Первомайскую и Революционную. В станице Кужорской без света останутся жители улицы Ленина, №55-70, 55-69.

Кроме того, без электричества могут остаться жители хутора Гавердовского по следующим адресам: Набережная № 1-47, 2-4, Титова №№ 1-27, 2-18, Пионерская № 1-15 и переулок Западный №№ 3-9, 4-12. А также жители станицы Ханской по улицам Степная №№ 6-10, Верещагина №№ 136-164, Жуковского №№ 17-61, 22-62 и Калинина №№ 19-29.