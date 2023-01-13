Администрация Сочи ведет постоянную работу по выявлению незаконных ограждений. Фото: МЦУ Сочи

В Центральном районе Сочи демонтировали незаконные парковочные ограждения. Администрация Сочи ведет постоянную работу по выявлению незаконных ограждений.

- В Центральном районе произведен демонтаж парковочных заграждений, расположенных по улице Макаренко, 35, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация направляла уведомления о демонтаже. Собственники должны были убрать незаконные ограждения за 10 дней. Но все осталось на своих местах. Демонтаж был осуществлен силами районной администрации.