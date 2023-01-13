На Кубани 17-летний подросток протаранил забор на ВАЗ и попал в больницу

После аварии парню потребовалась медицинская помощь. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

В станице Кущевской Краснодарского края 17-летний подросток попал в больницу в результате ДТП. Парень сел за руль ВАЗ без прав и протаранил забор на улице Ваутина.

- 17-летний юноша, управляя автомобилем ВАЗ 2112,0 не имея права управления (водительское удостоверение не получал), не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с проезжей части и наезд на заборное ограждение домовладения, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», парню назначено медицинское лечение. Материалы по данному факту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Меры будут приняты, как к подростку, так и к его родителям.