Объем предложений квартир до 5 млн рублей в Сочи сократился на 20%

Горящие предложения ушли, однако можно встретить несколько интересных лотов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи объем предложений квартир до 5 миллионов рублей сократился на 20%. Горящие предложения ушли, однако можно встретить несколько интересных лотов.

На данный момент на курорте продаются около 19,5 тысяч квартир. Объектов, стоимостью до 5 миллионов рублей - 956. А в начале 2022 года подобных предложений было около 1,5 тысячи.

– В большинстве своем предложения до 5 млн рублей, которые можно найти на сайтах бесплатных объявлений, являются фейковыми, - заявила гендиректор риелторского центра Сочи Юлия Усачева.