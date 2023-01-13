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НовостиОбщество13 января 2023 8:14

Объем предложений квартир до 5 млн рублей в Сочи сократился на 20%

На курорте в продаже находятся 19,5 тысяч предложений
Ангелина НАЗАРЧУК
Горящие предложения ушли, однако можно встретить несколько интересных лотов.

Горящие предложения ушли, однако можно встретить несколько интересных лотов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи объем предложений квартир до 5 миллионов рублей сократился на 20%. Горящие предложения ушли, однако можно встретить несколько интересных лотов.

На данный момент на курорте продаются около 19,5 тысяч квартир. Объектов, стоимостью до 5 миллионов рублей - 956. А в начале 2022 года подобных предложений было около 1,5 тысячи.

– В большинстве своем предложения до 5 млн рублей, которые можно найти на сайтах бесплатных объявлений, являются фейковыми, - заявила гендиректор риелторского центра Сочи Юлия Усачева.