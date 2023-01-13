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НовостиОбщество13 января 2023 8:45

В Краснодаре движение по улице Гоголя ограничат 18 января

Дорога на участке будет закрыта в связи с краевым мероприятием
Валерия ГОДОВНИКОВА
Проезд на участке от улицы Красноармейской до Красной закроют с 6 часов утра. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Проезд на участке от улицы Красноармейской до Красной закроют с 6 часов утра. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 18 января ограничат движение по улице Гоголя. Проезд на участке от улицы Красноармейской до Красной закроют с 6 часов утра.

- Реорганизация дорожного движения связана с проведением 18 января торжественного краевого мероприятия, посвященного 105-летию со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей в этот день просят обращать особое внимание на дорогах. А также заранее планировать свой маршрут до момента завершения мероприятия.