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НовостиОбщество13 января 2023 9:11

Отдых в Сочи подешевел на 30% после новогодних каникул

Резкий спад цен зафиксировали в горах
Ангелина НАЗАРЧУК
Цены в горах Сочи вновь вырастят в феврале. Фото: администрация курорта

Цены в горах Сочи вновь вырастят в феврале. Фото: администрация курорта

Отдых в Сочи начал резко дешеветь после новогодних каникул. На горнолыжных курортах цены упали на 30%, а на побережье - на 15-20%.

Стоит сказать, что цены в горах Сочи вновь вырастят в феврале. Туроператоры прогнозируют, что отели подорожают на 20%.

- Однако на побережье цены на февральские праздники гостиницы не поднимают, - рассказали туроператоры.

К слову, спрос в горах Сочи остается стабильно высоким. Как удалось узнать «КП»-Кубань», уже идет активное бронирование отелей на летний сезон.