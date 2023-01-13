Отдых в Сочи подешевел на 30% после новогодних каникул

Цены в горах Сочи вновь вырастят в феврале. Фото: администрация курорта

Отдых в Сочи начал резко дешеветь после новогодних каникул. На горнолыжных курортах цены упали на 30%, а на побережье - на 15-20%.

Стоит сказать, что цены в горах Сочи вновь вырастят в феврале. Туроператоры прогнозируют, что отели подорожают на 20%.

- Однако на побережье цены на февральские праздники гостиницы не поднимают, - рассказали туроператоры.

К слову, спрос в горах Сочи остается стабильно высоким. Как удалось узнать «КП»-Кубань», уже идет активное бронирование отелей на летний сезон.