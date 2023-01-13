Сбер профинансировал строительство одного из крупнейших глэмпингов на юге России

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Сбер в Калмыкии предоставил финансирование компании «Элит» для строительства глэмпинга в Городе Шахмат – общественно-деловом, культурном и жилом комплексе, расположенном к юго-востоку от Элисты. Объем займа составил 25 млн рублей сроком на 3 года.

Глэмпинг будет состоять из 20 модульных блоков, объединенных в одно некапитальное строение, окруженное рекреационной общественной зоной. В шаговой доступности от него находятся несколько национальных музеев, пользующихся большой популярностью у гостей республики.

Проект будет реализован за счет собственных средств застройщика, финансирования Сбера и гранта Ростуризма. Это первая на Юге России сделка, когда грант Федерального агентства по туризму, направленный на возведение некапитальных строений усилен средствами банка.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Компания «Элит» уже на протяжении двух лет является обладателем награды «Хорошее место» на основании оценок пользователей Яндекс.Карт в категории «Гостиницы» и входит в двадцатку лучших компаний ЮФО во Всероссийском рейтинге качества товаров и услуг.

Эрдни Лиджиев, заместитель управляющего Калмыцким отделением Сбербанка:

«Туризм – одна из самых перспективных отраслей экономики Калмыкии. Сбер активно участвует в развитии данной сферы, помогая бизнесу в реализации проектов, повышая финансовую доступность и клиентский опыт жителей и гостей республики. Мы видим результаты: по данным СберАналитики, траты туристов в Калмыкии за год выросли почти на 10%, а объем выручки компаний туристической отрасли – более чем на треть. Благодаря совместной работе Сбера, бизнеса и органов власти интерес к туризму в регионе будет расти еще динамичнее».

Глэмпинг будет состоять из 20 номеров категорий «Стандарт» и «Апартаменты» и рассчитан на 50 гостей. Номера будут оснащены мебелью и гардеробной зоной, кухонным гарнитуром, отдельным санузлом и полом с подогревом. Панели модулей выполнены из экологически чистых материалов – дерева и бетона. Они являются пожаробезопасными, влагостойкими, прочны и устойчивы к деформациям. Открыть глэмпинг планируют уже в феврале этого года.