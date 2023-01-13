На Кубани за сутки выявили 27 новых случаев заражения COVID-19

Возраст новых пациентов от одного месяца до 76 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани за сутки выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у троих детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре коронавирусом заболели 12 человек, в Новороссийске - 4, в Армавире – 3, в Сочи - 2. По одному пациенту прибавилось в Анапе, Динском, Каневском, Павловском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 – 156 человек, в стационарах – 77 - сообщили в региональном министерстве здравоохранения. - Среди новых пациентов 13 женщин и 14 мужчин, в том числе трое детей.