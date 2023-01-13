Женщина с ребенком пропали 7 января

В Анапе прекращены поиски загадочно пропавших матери с маленькой дочкой. Об этом сообщили в полиции курортного города.

- Их местонахождение установлено, - уточнили правоохранители.

По предварительной информации, причиной ухода из дома 38-летней женщины с ребенком стал семейный конфликт. Полицейские назначили проверку в связи с этим.

Напомним, мать и ее 8-летняя дочь пропали 7 января. В Рождество женщина вышла с дочерью на улицу в Анапе и домой не вернулась. Родные забили тревогу. К поискам подключились волонтеры "Лиза Алерт". Установить местонахождение пропавших удалось только спустя неделю, 13 января.