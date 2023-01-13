Краснодар стал третьим среди городов России с самыми вежливыми водителями

Краснодар занят 3 строчку в рейтинге

Эксперты провели опрос и составили рейтинг городов с самыми вежливыми водителями. Краснодар оказался на третьей строчке, на первых двух – Москва и Санкт-Петербург. Так города распределили пешеходы.

- Пешеходы считают, что самые вежливые водители в Москве – 3,5 балла из 5. Питеру дали 3,4 балла, Краснодару – 3,3 балла, - пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследований.

Аналитики отметили, что пешеходы чаще всего оценивают соблюдение скоростного режима и парковку, готовность пропускать людей не переходах.

А вот по мнению самих автолюбителей уровень культуры на дорогах выше в Красноярске, Екатеринбурге, Москве, Питере и Самаре.