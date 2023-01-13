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НовостиОбщество13 января 2023 10:43

На Кубани более 120 учителей получат по 1 млн рублей

Деньги выделят в 2023 году в рамках программы «Земский учитель»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае действуют различные меры поддержки учителей. Педагогам выплачивают по 1 млн рублей по программе «Земский учитель». В 2023 году продолжат принимать заявки до 15 апреля. Планируются перечислить деньги 120 специалистам.

- Учителя, прибывшие по программе на работу в село, поселок или город с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. При этом педагог должен отработать в сельской школе 5 лет, - пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участниками программы могут стать педагоги в возрасте до 55 лет. При отборе учитываются педагогический стаж, непрерывность работы в одной школе, квалификационная категория и личные достижения учителя.