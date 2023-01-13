В Краснодаре начальнику автодорожного надзора дали 7 лет тюрьмы за взятки в 1,3 млн рублей

Суд вынес приговор

Начальнику автодорожного надзора минтранспорта по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Виталию Андрющенко вынесли приговор. Мужчине дали 7 лет 2 месяца колонии строго режима.

- Андрющенко признан виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном размере, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Начальник автодорожного надзора предложил двум подчиненным систематически передавать ему взятки. Деньги он брал деньги за покровительство по службе, а снимал – лично с их карт.

- За два года начальник отдела путем обналичивания банковских карт подчиненных незаконно получил более 1 миллиона 132 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - добавили в ведомстве.

После чего мужчину задержали сотрудники ФСБ.