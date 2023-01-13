Важные для самозанятых изменения в законе

В своем телеграм-канале председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко написал: «11 января в Госдуму внесена новая редакция закона «О занятости населения в Российской Федерации».

Его разработчики, депутаты Государственной Думы и сенаторы, члены ВПП «Единая Россия», отмечают, что трудовое законодательство должно отвечать современным реалиям, отражая произошедшие за последнее время и требующие правового регулирования изменения на рынке труда.

Законопроект предусматривает ряд изменений в деятельности служб занятости, меры по профилактике безработицы и активному трудоустройству в «группах риска», а также новые меры по борьбе с нелегальной занятостью. Поддержку государства получат участники СВО. В правовое поле вводятся такие понятия, как «самозанятость» и «платформенная занятость».

- Эти и другие положения законопроекта очень важны для Краснодарского края – региона с динамично развивающейся экономикой, большим сегментом малого предпринимательства и самозанятых. Принятие законопроекта потребует обновления краевой законодательной базы. Депутаты ЗСК готовы к этой работе, - написал Юрий Бурлачко в соцсети.

К сведению: по состоянию на конец 2022 года в Краснодарском крае в качестве самозанятых были зарегистрированы 293 133 человека. Их количество к прошлому году увеличилось почти вдвое.