В Краснодаре пройдет более 200 мероприятий к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Краснодаре готовятся к 80-летней годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате будет организовано 200 мероприятий.

- Эта дата для всех жителей Краснодарского края очень важна и напоминает всем нам, что наш народ готов отстаивать честь и независимость своей страны, - рассказал первый заместитель главы Краснодара Максим Слюсарев.

Основные памятные мероприятия пройдут в январе и феврале.

Главным днем станет 12 февраля, когда была снята оккупация. В 10 часов в Чистяковской роще пройдет театрализованное представление, в 15 часов - реконструкция эпизода боя освобождения на улице Красной.

Особое внимание уделят фронтовикам.

- Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Краснодаре, получат звание почетного гражданина города в этом году, - председатель Городской Думы Вера Галушко.

В Краснодаре запущен Телеграм-канал, который рассказывает о том, как жил город во время оккупации. В городе запущена акция "Защитники Краснодара". Все желающие займутся благоустройством мест захоронения ветеранов. На могилах наведут порядок. До конца 2023 года организуют патриотический кавер-фестиваль, на улицах города появятся граффити с краснодарскими героями. Оккупация Краснодара началась 9 августа 1942 года и продлилась полгода. За это время погибли 13 тысяч горожан. Краснодар вошел в десятку самых разрушенных городов Советского Союза.