В республике с 2017 года реализуют нацпроект «Жилье и городская среда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благоустройство 30 дворовых территорий запланировано в Адыгее на 2023 год. Также в республике приведут в порядок 10 общественных территорий. Их выберут путем голосования.

- На данный момент проходят процедуры конкурсных отборов подрядных организаций на проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Как и в прошлом году будет проведено голосование на отбор общественных территорий, которые будут благоустроены в текущем году, - рассказала главный специалист-эксперт отдела реформирования ЖКХ Минстроя Адыгеи Анна Карева. - Начало голосования запланировано на апрель текущего года.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике с 2017 года реализуют нацпроект «Жилье и городская среда». В прошлом году в регионе благоустроили 30 дворов, а также 11 скверов и парков на территории девяти муниципалитетов. .