Так выглядит Дом журналистики внутри

13 января отмечается День российской печати. В праздник в Краснодаре открыли Дом кубанской журналистики. Его посетил в том числе и губернатор Вениамин Кондратьев. Он осмотрел коворкинг-центр, музей, где представлены печатные машинки, радио, газеты, а также труды и личные вещи публициста Виктора Лихоносова и журналиста Владимира Рунова.

– Кубанская журналистика имеет богатое прошлое. Дом журналистики станет тем местом, где можно будет поработать – для этого есть все условия, пообщаться с коллегами, поработать, - сказал Кондратьев.

Краевой Дом журналистики разместился в здании культурного наследия на углу улиц Красноармейской и Гоголя. Его отреставрировали, а в помещениях сделали ремонт в современном стиле.