Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 12:18

Мэр Сочи встретился с редакторами городских СМИ

Семь руководителей получили почетные грамоты главы города
Ангелина НАЗАРЧУК
Татьяна Пшениснова была награждена знаком почета. Фото: администрация Сочи

Татьяна Пшениснова была награждена знаком почета. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с представителями СМИ и поздравил их с профессиональным праздником. К слову, 13 января отмечается День печати.

- Выражаю слова благодарности за совместную работу и традиционно достойную лидирующую позицию Сочи в российской информационной повестке. В текущем году нас ждет совместная работа на общее будущее, которое невозможно без обратной связи с населением, а также объективной и правдивой информации, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте планируют создать городскую редколлегию. В нее будут входить ведущие журналисты Сочи.

Кстати, заслуженный журналист Кубани, руководитель «Комсомольской правды» Татьяна Пшениснова была награждена знаком почета «За вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи». Семь руководителей СМИ Сочи получили почетные грамоты главы города.