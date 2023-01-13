Мэр Сочи встретился с редакторами городских СМИ

Татьяна Пшениснова была награждена знаком почета. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с представителями СМИ и поздравил их с профессиональным праздником. К слову, 13 января отмечается День печати.

- Выражаю слова благодарности за совместную работу и традиционно достойную лидирующую позицию Сочи в российской информационной повестке. В текущем году нас ждет совместная работа на общее будущее, которое невозможно без обратной связи с населением, а также объективной и правдивой информации, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте планируют создать городскую редколлегию. В нее будут входить ведущие журналисты Сочи.

Кстати, заслуженный журналист Кубани, руководитель «Комсомольской правды» Татьяна Пшениснова была награждена знаком почета «За вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи». Семь руководителей СМИ Сочи получили почетные грамоты главы города.