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НовостиОбщество13 января 2023 12:26

В Геленджике переименуют главную улицу курорта в проспект Геленджикский

Ранее она носила имя Луначарского
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/adm_gelen

Фото: t.me/adm_gelen

Мэрия Геленджика решила переименовать главную улицу Луначарского в проспект Геленджикский.

- Вдоль главной улицы расположены объекты культуры, гостиницы, санатории. Она имеет все основные признаки для проспекта, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Новое название внесли в федеральную информационную адресную систему 12 января.

Собственники объектов и жители улицы в документах теперь также обязаны сменить название. В мэрии сообщили, что для этого можно обратиться в кадастровую палату или МФЦ.