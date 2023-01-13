В Геленджике переименуют главную улицу курорта в проспект Геленджикский

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Мэрия Геленджика решила переименовать главную улицу Луначарского в проспект Геленджикский.

- Вдоль главной улицы расположены объекты культуры, гостиницы, санатории. Она имеет все основные признаки для проспекта, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Новое название внесли в федеральную информационную адресную систему 12 января.

Собственники объектов и жители улицы в документах теперь также обязаны сменить название. В мэрии сообщили, что для этого можно обратиться в кадастровую палату или МФЦ.