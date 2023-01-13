Стрелявшего ищут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Сочи выстрелил в своего соседа после замечания о громком дрифте. По предварительным данным, гонщиком является 58-летний Геннадий Гребенщиков. Он бизнесмен, но часто любит подрифтить.

Мужчина регулярно мешал соседям спокойно отдыхать после работы. Он дрифтил по улицам СНТ "Горный сад". Недавно 39-летний Сергей Гром не выдержал и сделал замечание. Однако Геннадию показалось это оскорбительным. Он запомнил своего соседа и на следующий день вернулся к нему, но уже с оружием. Гонщик выстрелил в Сергея.

К счастью, пуля пролетела мимо и попала в ступеньки, оскорбленный сразу же скрылся. Гром написал заявление в полицию, стрелявшего ищут.

- По данному факту зарегистрировано сообщение в дежурной части УВД по городу Сочи. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и задержанию злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.