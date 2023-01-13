Иномарка сбила пешехода в поселке Яблоновском. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В поселке Яблоновском Адыгеи иномарка сбила 58-летнего пешехода. Мужчина с травмами был доставлен в больницу.

- Установлено, что 67-летний местный житель, управляя автомобилем иностранного производства, допустил наезд на 58-летнего жителя поселка Яблоновского, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В это время мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.