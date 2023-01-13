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НовостиОбщество13 января 2023 13:09

Руководитель сочинского представительства «КП» получила награду от мэра Сочи

Знак вручили в День печати
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Алексей Копайгородский и Татьяна Пшениснова

Алексей Копайгородский и Татьяна Пшениснова

Руководитель сочинского представительства «КП» Татьяна Пшениснова была удостоена знака почета «За вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи». Награду передал лично мэр курорта Алексей Копайгородский.

Знак почета

Знак почета

13 января, в День Российской печати, глава Сочи встретился с руководителями ведущих СМИ города. Подвели итоги насыщенного событиями 2022 года и обсудили перспективы.

Так, было решено создать городскую редколлегию. В ближайшее время также местные журналисты совместно с депутатским корпусом подготовят книгу о почетных гражданах Сочи.