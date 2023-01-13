Предприятие Курганинска увеличило выработку почти на 70%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Курганинскагрохим» в течение полугода активно участвовали в нацпроекте «Производительность труда». По итогам выяснилось, что оптимизация на предприятии дала выработку почти на 70%.

- В течение полугода сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировали процесс приемки, хранения и отгрузки пшеницы. Были установлены новый весовой комплекс и автоматическое оборудование для взятия проб. Коллектив обучили азам бережливых технологий, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На предприятии удалось на полчаса сократить время в выбранном процессе, уменьшит запасы на 31%, увеличить выработку на 68%.

На Кубани к нацпроекту присоединилось 226 предприятия разных сфер.