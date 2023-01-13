Военные истребители начнут активно летать в небе над Краснодарским краем

Фото: structure.mil.ru

Южный военный округ сообщил, что экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 приступили к учебно-тренировочным полетам в новом году.

Военные самолеты начнут активно летать в небе над Краснодарским краем и Ростовской областью.

- На аэродромах Кубани и Ростовской области летчики отрабатывают поставленные задачи. Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

На первой учебной тренировки летчики уже провели воздушный бой с условным противником. В воздухе самолеты выполняли фигуры сложного пилотажа.

Экипажи отрабатывают технику полетов, порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а также учатся действовать в условиях применения противником химического оружия.