В Краснодаре подготовят проект западной трамвайной линии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трамвайные пути в Немецкую деревню и «Баскет-Холл» начнут прокладывать в 2024 году. В этом году подготовят проект западной трамвайной линии. Его должны направить на экспертизу.

- Работы будут проводиться в три этапа. Во время первого трамвайную ветку протянут от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня», - сообщила компания ООО «Синара — ГТР Краснодар». Уточняется, что Администрация Краснодара, Краснодарского края и руководство ООО «Синара — Городские транспортные решения» подписали первое в истории кубанской столицы концессионное соглашение по прокладке новой трамвайной линии. Его заключили в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 25 лет.

В западной части города новая трамвайная ветвь соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, Немецкой Деревни. Также спорткомплекса «Баскет-Холл» и протянется до улицы Московской.