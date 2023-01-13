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НовостиОбщество13 января 2023 14:58

Трамвайные пути в Немецкую деревню и «Баскет-Холл» начнут прокладывать в 2024 году

Работы выполнят в три этапа
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре подготовят проект западной трамвайной линии

В Краснодаре подготовят проект западной трамвайной линии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трамвайные пути в Немецкую деревню и «Баскет-Холл» начнут прокладывать в 2024 году. В этом году подготовят проект западной трамвайной линии. Его должны направить на экспертизу.

- Работы будут проводиться в три этапа. Во время первого трамвайную ветку протянут от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня», - сообщила компания ООО «Синара — ГТР Краснодар». Уточняется, что Администрация Краснодара, Краснодарского края и руководство ООО «Синара — Городские транспортные решения» подписали первое в истории кубанской столицы концессионное соглашение по прокладке новой трамвайной линии. Его заключили в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 25 лет.

В западной части города новая трамвайная ветвь соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, Немецкой Деревни. Также спорткомплекса «Баскет-Холл» и протянется до улицы Московской.