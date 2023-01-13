Инвесторы Кубани могут получить субсидию на создание инфраструктуры. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани инвесторы могут получить субсидию на создание инфраструктуры. Программа будет работать до 2024 года. На ее реализацию из краевого бюджета выделили 8 миллиардов рублей.

- Субсидия позволит возместить фактические затраты по созданию объектов транспортной, инженерной, также коммунальной и энергетической инфраструктуры, которые необходимы для реализации новых инвестиционных проектов. Новый механизм господдержки впервые заработал в 2022 году, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что для того, чтобы воспользоваться субсидией, инвестору необходимо обратиться в региональный департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Оттуда документ направят в Минэкономразвития России. Затем их утвердят на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.

После этого инвестор должен ввести в эксплуатацию объекты инфраструктуры. Кроме того, обеспечить проведение государственной экспертизы и обратиться в департамент с итоговым пакетом документов.