В крае формируют 29 местных особо охраняемых природных территорий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани сформируют 29 местных особо охраняемых природных территорий. Тему обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Романа Лузинова.

- Поставленные губернатором задачи необходимо выполнять в полном объеме. Точнее, нужно активизировать работу по увеличению территорий с особыми условиями использования местного значения. Продолжить формирование 29 местных ООПТ в соответствии с утвержденными «дорожными картами», - сообщил Роман Лузинов.

Уточняется, что в части работы с лесопарковыми зелеными поясами увеличат их численность. Установят границы и расширят площадь.

Планируется, что в 2023 году лесопарковые зеленые пояса появится в пяти муниципалитетах.