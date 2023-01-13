СК Краснодара проводит проверку из-за перебоев электричества в поселке Знаменском

В Краснодаре проверят перебои со светом в поселке Знаменском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре организована проверка из-за перебоев электричества в поселке Знаменском. В СК России выявлена информация о перебоях в поставках. Из-за этого люди замерзают в своих домах, потому что единственным источником отопления в них является электричество.

- На место выехали следователи территориального следственного отдела по поручению руководителя СКР по краю Андрея Константиновича Маслова. Специалисты проведут опроса жителей. Таким образом они проверят опубликованные сведения. Вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций будут проведены необходимые замеры, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в ходе проверки полученным сведениям будет дана надлежащая оценка.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.