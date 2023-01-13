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НовостиКарта Кубани13 января 2023 16:56

Умерла Анастасия Диброва, экс-депутат Геленджика

Всю трудовую жизнь она посвятила служению жителям города
Мария ЧАЛАЯ
В Геленджике на 84 году жизни не стало Анастасии Дибровой. Фото: t.me/adm_gelen

В Геленджике на 84 году жизни не стало Анастасии Дибровой. Фото: t.me/adm_gelen

Умерла Анастасия Диброва, экс-депутат Геленджика. Она скончалась на 84 году жизни, после тяжелой болезни.

- Начала трудовой путь Анастасия Артемовна медицинской сестрой в городской больнице Геленджика. После окончания Кубанского государственного университета она получила приглашение на работу в горисполком, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Уточняется, что Анастасия Диброва была избрана депутатом и секретарем Геленджикского городского исполнительного комитета в 1980 году. После завершения работы в органах исполнительной власти, она продолжала работать заместителем управляющего Геленджикской Конторы Курортторга по кадрам.