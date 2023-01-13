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НовостиПроисшествия13 января 2023 19:22

На Кубани из реки Кочеты достали тело утонувшего 13-летнего мальчика

Ребенок играл на льду
Мария ЧАЛАЯ
В Динском районе мальчик провалился под лед и утонул

В Динском районе мальчик провалился под лед и утонул

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Кубани из реки Кочеты достали тело утонувшего 13-летнего мальчика. Ребенок играл на льду в станице Старомышастовской Динского района.

- В 18:13 поступило сообщение о пропаже подростка. Незамедлительно на помощь выехали спасатели, пожарные, медики, сотрудники полиции и местной администрации. Начались поисковые работы, - сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Уточняется, что после обнаружения тела ребенка его родителям потребовалась медицинская помощь.