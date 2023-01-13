В Динском районе мальчик провалился под лед и утонул Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Кубани из реки Кочеты достали тело утонувшего 13-летнего мальчика. Ребенок играл на льду в станице Старомышастовской Динского района.

- В 18:13 поступило сообщение о пропаже подростка. Незамедлительно на помощь выехали спасатели, пожарные, медики, сотрудники полиции и местной администрации. Начались поисковые работы, - сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Уточняется, что после обнаружения тела ребенка его родителям потребовалась медицинская помощь.