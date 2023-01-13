Дальний западный обход Краснодара заасфальтировали на 85%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре работы на Дальнем западном обходе завершат досрочно. Дорогу уже заасфальтировали на 85%. Новый обход поможет перенаправить машины мимо краевой столицы.

- Дорожники АО «Донаэродорстрой» уложили асфальтобетон на 43,5 километрах из 51,2. На протяжении 25 километров уже установили разделительное ограждении. Они исключают выезд на полосу встречного движения, - сообщили пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы ведутся на 24 искусственных сооружениях. На данный момент строят путепроводы, сельхозпереезды, мосты.

В завершающей стадии находятся путепроводы над автодорогой «Краснодар – Ейск». Также над железной дорогой. На объектах возвели опоры, подпорные стенки, смонтировали все балки.

Сдача объекта запланирована на лето 2023 года. Это на полгода раньше намеченного срока.