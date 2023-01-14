Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Мэрия Анапы подала иск на решение о строительстве скандального ЖК возле моря. На месте винзавода «Лазурный» планируют возвести огромный жилой комплекс. Его не собираются обеспечивать никакой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

- Мы подали кассационную жалобу на имя председателя Президиума Верховного Суда с детальным изложением всех негативных последствий такой стройки и процессуальных нарушений. В рамках наших полномочий мы будем продолжать отстаивать интересы нашего города и его жителей, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Глава города уточнил, что застройщик планирует построить на двух гектарах столько жилья, сколько по градостроительным нормативам разрешено возводить не менее, чем на 20 гектарах.