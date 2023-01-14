Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 января 2023 4:11

В Краснодаре 14 января пройдет профилактическая акция «День здоровья»

Мероприятие проведут на базе поликлиники № 10
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре пройдет «День здоровья». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре пройдет «День здоровья». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 14 января пройдет профилактическая акция «День здоровья». Ее проведут на базе поликлиники № 10. Посетителям расскажут о необходимости и пользе физической активности.

- Отсутствие физической активности на сегодняшний день является одной из ключевых причин смертности на планете. На ее долю приходится 6% от общего числа летальных исходов. Движение жизненно необходимо человеку. Оно укрепляет организм и продлевает молодость, - сообщил исполняющий обязанности главного врача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров.

Уточняется, что в поликлинике будут работать «Посты здоровья». В них можно проверить зрение и состояние сердца, провести экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Также измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать индекс массы тела.

Всем желающим необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.