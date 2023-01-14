На Кубани 14 января воздух прогреется до +10 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубань придет долгожданное потепление 14 января. Днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов, в некоторых районах температура поднимется до +10 градусов. Ночь столбики термометров все еще покажут минусовые отметки. Температура опустится от -2 до -7 градусов.

- Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами на Черноморском побережье может пройти небольшой дождь, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что местами по краю будет наблюдаться туман и гололед.