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НовостиОбщество14 января 2023 5:38

На Кубань придет долгожданное потепление 14 января

Воздух прогреется до +10 градусов
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани 14 января воздух прогреется до +10 градусов

На Кубани 14 января воздух прогреется до +10 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубань придет долгожданное потепление 14 января. Днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов, в некоторых районах температура поднимется до +10 градусов. Ночь столбики термометров все еще покажут минусовые отметки. Температура опустится от -2 до -7 градусов.

- Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами на Черноморском побережье может пройти небольшой дождь, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что местами по краю будет наблюдаться туман и гололед.